Заявленный объем инвестиций в Архыз достиг 93 млрд рублей до 2030 года

Общее количество резидентов горного курорта Архыз составило 40 компаний. Инвестиционный план до 2030 года предусматривает вложения в размере 93,3 млрд рублей. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на информацию генерального директора АО «Управляющая компания Архыз» Романа Киранчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В сравнении с данными на февраль 2025 года, общий портфель инвестиций в развитие курорта — 68,4 млрд руб. от 38 резидентов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в зимний сезон 2025 года всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии посетили более 760 тыс. туристов, что превышает показатели прошлого года. По прогнозам руководства, в 2025 году Архыз примет свыше 1,2 млн гостей.

Наталья Белоштейн