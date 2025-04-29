Курорт Архыз принял более 760 тысяч туристов в зимнем сезоне-2025

Всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии посетили более 760 тыс. туристов в текущем горнолыжном сезоне, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора курорта Романа Киранчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В предыдущем зимнем сезоне Архыз принял 720 тыс. гостей. Среди зимних развлечений традиционно лидируют лыжи и сноуборд, которым отдают предпочтение около 70% отдыхающих. Значительным спросом пользуются также недавно внедренные услуги для семейного досуга.

Архыз входит в число популярнейших российских курортов. Комплекс, ориентированный на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного оснежения и 9 канатных дорог. На территории расположен крупнейший высокогорный байк-парк с трассой протяженностью 25 км.

В декабре 2024 года курорт встретил миллионного посетителя. По прогнозам руководства, в 2025 году Архыз примет свыше 1,2 млн гостей.

Николай Аксенов