В развитие инфраструктуры СНТ в Ленобласти инвестируют 3 млрд рублей за пять лет

В течение ближайших пяти лет власти Ленинградской области намерены инвестировать в развитие инфраструктуры СНТ в регионе 3 млрд рублей. Такие цифры по итогам заседания проектного штаба в рамках утвержденного приоритетного проекта «СНТ Территория комфорта» представил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что речь идет о содержании дорог, водоснабжении и газификации для 500 областных дачных товариществ. 76% бюджетных учреждений подключены к системе «Мониторинга использования энергоресурсов». «Видим неоправданные потери так же, как и эффективную экономию. До конца года процент должен быть — 100»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Также в ходе заседания по выполнению нацпроектов губернатор Ленобласти принял отчеты по статусам всех приоритетных региональных проектов. «Контролируем не только сроки, но и качество»,— резюмировал глава 47-го региона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленинградской области утвердили проект паспортизации садоводческих и огороднических товариществ и цифровизации сведений о них.

Андрей Цедрик