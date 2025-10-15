В Ленобласти утвердили проект цифровой паспортизации СНТ

В Ленинградской области утвержден проект паспортизации садоводческих и огороднических товариществ и цифровизации сведений о них. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект «СНТ 47 — территория комфорта» представил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что конечная цель цифровизации — систематизация мер поддержки садоводческих товариществ, улучшение качества инфраструктуры и повышение транспортной доступности. Всего на развитие инфраструктуры СНТ в течение пяти лет планируют выделить 5 млрд рублей.

«Мы предлагаем реализовать этот проект совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга как единую программу, как это мы уже делаем с реконструкцией дорог к СНТ»,— отметил господин Дрозденко.

Артемий Чулков