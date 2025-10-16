Петербургу предложат поделить огородников

Вчера в Ленобласти был утвержден приоритетный региональный проект «СНТ 47 — территория комфорта», в рамках которого планируется вложить 3 млрд рублей в течение пяти лет на развитие инфраструктуры СНТ. Средства будут направлены на строительство дорог, реконструкцию инженерных сетей и газификацию. Но первостепенной задачей программы является паспортизация и налаживание системы учета СНТ, без которого невозможно обозначить потребности садоводческих товариществ в перечисленных благах, убеждены областные депутаты. Губернатор Дрозденко надеется на участие в программе ближайшего соседа Ленобласти — Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вопросы инфраструктуры, энергообеспечения, строительства новых социальных объектов обсуждались 15 октября на заседании штаба по выполнению национальных проектов, который провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Упомянутая региональная программа по развитию СНТ ставит цель повысить качество жизни и отдыха граждан на территории не менее 500 садоводческих товариществ до 2030 года. По словам представившего проект заместителя председателя правительства Ленобласти — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, задачами программы являются, прежде всего, сбор и оцифровка сведений об СНТ, определение наиболее проблемных территорий и формирование и корректировка мер поддержки по газификации, дорогам и реконструкции инженерных сетей. «Мы предлагаем реализовать этот проект совместно с нашими коллегами из Санкт-Петербурга как единую программу, как мы уже делаем с реконструкцией дорог к СНТ», — выразил пожелание губернатор Дрозденко.

По данным областного правительства, сегодня в 47-м регионе действует 3696 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, которые ведут хозяйство на 628,6 тыс. земельных участков. Общее число граждан, ведущих хозяйство на территории 47-го региона, достигает 1,5 млн человек. Более 50% садоводов — жители Ленобласти. «Как вы думаете, какое количество СНТ прошло процедуру паспортизации? — сказал «Ъ-СПб» депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции «Единая Россия», председатель Союза садоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Русских. — Всего 15%». В этой связи парламентарий считает первоочередной задачей новой региональной программы налаживание системы учета СНТ, без которой будет невозможности обозначить «масштабы бедствия» — потребность дачных товариществ в инженерных сетях, дорогах и пр.

Предполагается, что в тех садоводствах, где хозяйство ведет более 50% жителей Петербурга, финансированием развития инфраструктуры будет заниматься город, объяснил господин Русских. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что вопрос, как именно предложение региона будет передано в правительство Петербурга (на уровне губернаторов двух субъектов или через обращение профильных ведомств), еще не решен.

Совместная трехлетняя программа Петербурга и Ленобласти по ремонту дорог до областных СНТ действует в агломерации с 2023 года (см. «Ъ-СПб» от 14.11.2022). В 2023 году в рамках проекта было обновлено семь дорог, в 2024-м — 14. В 2025 году планируется отремонтировать 20 дорог, а в 2026-м — 30. Ремонтные работы затронут более половины районов 47-го региона: Выборгский, Тосненский, Кингисеппский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Киришский, Лужский, Волховский и Приозерский. Финансирование программы осуществляется из бюджетов обоих регионов: на 2025 и 2026 годы на приведение дорог к СНТ в нормативное состояние предусмотрено по 625 млн рублей.

Александра Тен