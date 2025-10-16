На Кубани в ночь на 16 октября объявили беспилотную опасность

В ночь на 16 октября в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Уведомления о потенциальной угрозе жители региона получили через систему оповещения РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам рекомендовано соблюдать меры безопасности: находясь в зданиях, отходить от окон и укрываться в помещениях без остекления, на улице — искать убежище в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Пассажирам транспорта советуют выйти и переместиться в защищенные помещения или складские постройки. В случае падения беспилотного летательного аппарата следует звонить по номеру 112.

Анна Гречко