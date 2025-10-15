Владимир Путин по видесвязи открыл новый мост через Обь в ХМАО

Президент России Владимир Путин по видеосвязи в ходе совещания по дорожному строительству открыл новый мост через реку Обь в районе Сургута (ХМАО-Югра), сообщил полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога в своем Telegram-канале.

Новый мост называется «Звезда Оби». Его длина превышает 1700 метров. По словам господина Жоги, объект имеет стратегическое значение не только для Югры но и всего Уральского федерального округа. «Мы рассчитываем, что кратно увеличится объем пассажиров и грузов, ведь задействованы транспортные потоки из Тюмени, Салехарда, Перми, Томска. Большое значение новый объект имеет и для надежного автомобильного сообщения с Арктической зоной»,— подчеркнул Артем Жога.

Строительство объекта началось в июле 2022 года. Подрядчиком выступила компания «Мостострой 11» (ГК НПС). В конце 2024 года на строительство моста дополнительно выделили 7 млрд руб. Бюджет проекта превысил 60 млрд руб. Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук называл этот проект самым масштабным на территории округа.

Строительство моста завершилось на год раньше запланированного срока. По словам заместителя губернатора округа Азата Ислаева, это одна из самых больших побед в условиях экономического давления, санкций, сложной логистики.

Полина Бабинцева