В ХМАО завершилось строительство второго моста через Обь в районе Сургута

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) завершилось строительство моста через реку Обь возле Сургута, рассказал заместитель губернатора округа Азат Ислаев в эфире телерадиокомпании «Югра», сообщил ТАСС. Открытие объекта запланировано в конце октября - в ноябре текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Объект в высокой степени готовности: остался небольшой участок дороги. Мостовой переход сам готов. Заканчивается переустройство продуктопровода и над ним в ближайшие пару недель, наверное, закончится [создание] дорожного полотна»,— отметил Азат Ислаев.

По словам господина Азаева, объект вводится в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. «Наверное, одна из самых больших побед в условиях экономического давления, санкций, сложной логистики»,— добавил он.

Строительство моста началось в 2022 году. Возведением объекта занималась компания «Мостострой 11» ( ГК НПС).

Напомним, в конце 2024 года на строительство моста выделили дополнительно 7 млрд руб.

Полина Бабинцева