Министр энергетики РФ рассказал о ремонте энергообъектов на Юге

Инвестиции в ремонт и обновление энергообъектов России в 2025 году составят около 2,2 трлн руб., сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании у президента Владимира Путина. По его словам, в следующем году планируется ввести порядка 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и свыше 30 тыс. км линий электропередачи.

Основные объемы ввода, отметил министр, придутся на Ростовскую область, Краснодарский край, Крым, Приморье и Дальний Восток. Кроме того, в южных регионах, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и строительства объектов электроэнергетики, которая составляет около 45% от общероссийского объема.

Вячеслав Рыжков