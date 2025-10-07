ГЧП борется за индивидуальность

Российский союз промышленников и предпринимателей и Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов выступили против предложенного Минфином заключения соглашений о концессиях и государственно-частном партнерстве (ГЧП) по типовым формам в «Электронном бюджете» для получения субсидий на реализации проектов. Бизнес опасается, что такой подход не позволяет учесть выработанные подходы к финансированию и в итоге ограничит развитие рынка и возможность реализации проектов. В Минфине же заверяют, что будет сформирован «конструктор» соглашения и его введение не ограничит предпринимательскую деятельность.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) обратились в правительство и Госдуму с просьбой дополнительно проработать предложенные в рамках бюджетного пакета законопроектов нововведения, касающиеся рынка ГЧП (письма есть у “Ъ”). Поясним, 29 сентября правительство внесло в Госдуму проект изменений в Бюджетный кодекс, среди его положений — применение типовых форм при заключении концессий и соглашений о ГЧП в системе «Электронный бюджет» для получения субсидий на реализацию проектов. Минфин отмечал, что это позволит анализировать объем расходных обязательств бюджетов — ведомство много лет работает над усилением их контроля (см. “Ъ” от 22 сентября).

РСПП и АИИК считают, что введение для ГЧП-соглашений единой типовой формы нецелесообразно и «идет вразрез» с многообразием вариантов структурирования проектов, которые отличаются не только по отраслям и условиям, но и платежными механизмами и способами обеспечения окупаемости. Сейчас 95% проектов реализуется с привлечением банковского финансирования (4 тыс. соглашений на 5 трлн руб.). При этом предложенная Минфином типовая форма либо не содержит выработанных на практике подходов к финансированию, либо предусматривает не соответствующие им механизмы — это, подчеркивают в РСПП и АИИК, влечет риски невозможности привлечения в проект внебюджетных средств. Например, «обязательным структурированным полем» является указание в абсолютном выражении размера финансового участия публичной стороны — на практике же его параметры описываются формулой, чтобы учитывать, например, изменения ставок без заключения допсоглашения.

В итоге реализация значительной части проектов, считают в объединениях, может затрудниться или вовсе стать невозможной — типовые формы «не обеспечат оптимальное распределение рисков», что приведет к неготовности участия в таких проектах части банков. К тому же, отмечается в письмах, это вряд ли поможет в планировании бюджетных расходов — есть риск переноса многих условий в приложения и допсоглашения, что снизит прозрачность сектора.

Вместо типовых форм бизнес предлагает ввести паспорта сделок как обязательное приложение к соглашениям с отражением в них в том числе расходных обязательств публичного партнера, а в случае условных обязательств — обстоятельств, при которых они наступают. Среди других идей — повышение качества отчетности сторон соглашений и обмена данными госинформсистем, а также принятие методики определения размера условных и безусловных обязательств.

Эксперты разделяют опасения бизнеса. Руководитель направления ГЧП юрпрактики Kept Олеся Хитяник отмечает, что условие использования типовой формы «подталкивает к стандартизации, что может блокировать крупные и значимые инфраструктурные проекты, требующие особых подходов». Применение типовых форм концессий до 2015 года, напоминает она, «тормозило развитие рынка». По словам директора юрпрактики «ТеДо» Анны Батуевой, типовые формы не учитывают отраслевое законодательство или требования конкретных банков к содержанию соглашений. Примечательно, добавляет она, что самая высокая доля судебных споров приходится на сферу ЖКХ, в которой концессии обычно заключаются по типовой форме.

В Минфине “Ъ” пояснили, что отличие типовой формы, которую предлагается применять, от типового соглашения в том, что в «Электронном бюджете» фиксируется набор полей, содержащих финансовую информацию, а также поля, свободные для заполнения — исходя из договоренностей и конкретных обязательств. Таким образом, заверяют в ведомстве, формируется «конструктор» соглашения, дополняемый по усмотрению сторон,— это «не влечет ограничений предпринимательской активности, но позволяет получить качественные данные для планирования бюджета». Проект типовой формы прорабатывается с ведомствами, а после будет обсуждаться с отраслевым сообществом.

Евгения Крючкова