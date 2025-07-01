На облигации не хватило долгов

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил последний выпуск облигаций с обеспечением в виде прав требования по потребительским кредитам лишь на 70% от ранее заявленного объема. До сих пор эмитенты полностью размещали подобные — секьюритизационные — бумаги. Эмитент объясняет последний результат погашением части кредитов, которые служили обеспечением выпуска, за время его размещения. Участники рынка указывают на сложности привлечения инвесторов в такие облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным Сбербанка, инвесторы выкупили чуть более двух третей выпуска секьюритизированных облигаций, размещенных в начале недели. Из общего объема в 16 млрд руб. выпуска старшего транша облигаций «СБ Секьюритизация 2» инвесторы приобрели ценные бумаги лишь на 10,9 млрд руб. (68% выпуска). При этом доходность этих бумаг, согласно данным Московской биржи, составила 22,3% годовых, а количество сделок превысило 7,8 тыс. Младший транш облигаций, который выкупает банк-оригинатор (предоставляющий обеспечение по выпуску), был выкуплен на 71% (на 2,83 млрд руб. из общего объема 4 млрд руб.). Ранее немногие предыдущие выпуски таких ценных бумаг выкупались полностью.

Секьюритизация потребительских кредитов — размещение облигаций, обеспеченных правами требований по этим кредитам,— как правило, проводится с выпуском двух траншей. Старший транш предлагается широкому кругу инвесторов, младший транш полностью выкупает оригинатор. Этот рынок находится в процессе становления, и сделки на нем пока еще редки. В августе 2024 года Сбербанк разместил первый выпуск таких облигаций (на 9,5 млрд руб.). В этом году размещение провели Совкомбанк (старший транш 8 млрд руб.), Газпромбанк (4 млрд руб.) и Т-банк (4,5 млрд руб.). Тогда же Сбербанк анонсировал свой второй выпуск облигаций, но точный срок не назвал (см. “Ъ” от 25 марта).

Комментируя итоги последнего размещения, в Сбербанке заявили, что размер выпущенных облигаций (старшего и младшего транша) точно соответствует текущему размеру портфеля потребительских кредитов, отобранного в сделку. «В период между моментом подачи выпуска на регистрацию и моментом размещения происходит естественное "выгашивание" портфеля, это определяет объем выпуска облигаций секьюритизации»,— пояснили в банке. Условия размещения ценных бумаг были зарегистрированы в ЦБ 27 мая, а сбор книги заявок проходил с 16 по 27 июня.

В целом эксперты ожидают роста активности эмитентов в сегменте секьюритизации на фоне снижения ключевой ставки.

По словам управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александры Веролайнен, при снижении ставок будет расти разница между ставками накопленных портфелей и рыночной доходностью, в результате «секьюритизационным облигациям будет легче собирать инвесторский спрос на фоне падения ставок по депозитам».

Однако секьюритизационные облигации имеют один недостаток, который ведет к естественному сужению круга потенциальных инвесторов: неопределенный срок до погашения, указывают эксперты. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, «двутраншевая секьюритизация практически недоступна для оценки физическим лицам и небольшим профессиональным участникам, так как требует серьезной аналитической экспертизы».

Как поясняет управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак, в настоящее время, «когда действует сверхжесткая ДКП и макропруденциальные меры ЦБ, в том числе направленные на ограничения роста розничного кредитования, в структуре также присутствует и кредитный риск, который невозможно просчитать, а это в свою очередь будет непосредственно влиять на тот денежный поток, который "вшит" в заем».

При этом в последние месяцы проходит большое число размещений, и денег уже не хватает на все выпуски, отмечает собеседник “Ъ” на долговом рынке. По словам гендиректора «Арикапитала» Алексея Третьякова, на фоне ожиданий по снижению процентных ставок инвесторы «стараются зафиксировать денежный поток на как можно более длительный период». И по его словам, это лучше всего сделать «с классическими облигациями с фиксированным купоном». Как отмечает Игорь Козак, на фоне ожидания снижения ключевой ставки ценные бумаги с амортизацией торгуются на вторичном рынке «выше номинала, и цена по рынку будет расти». Однако погашение в ходе амортизации будет проходить по 100% от номинала, отмечает он.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев