В СКР проверяют информацию о тренере, ударившем ребенка на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Краснодарском крае. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что во время районных соревнований в Лабинске тренер якобы применила физическую силу к 13-летнему спортсмену. Родители подростка, по сообщениям, намерены обратиться в правоохранительные органы.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Вячеслав Рыжков