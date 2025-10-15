Экс-менеджмент курской корпорации развития и бизнесмены не смогли отменить взыскание 4,1 млрд

Курский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Курска, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры России о взыскании более 4,1 млрд руб. с бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области» и связанных с ними предпринимателей и организаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Апелляционные жалобы на решение суда подали 11 ответчиков. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

19 марта Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, действовавшей в интересах Российской Федерации, к девяти физическим лицам и восьми компаниям о возмещении денежных средств в доход государства. Суд постановил взыскать солидарно с Владимира Лукина, Игоря Грабина, Снежаны и Владислава Мартьяновых, Дениса Федорова, Юрия Бессонова, Максима Воронина, Владимира Коноплева, Ивана Уткина, а также с ООО «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом Курск», «Энерго Рессурс», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема» денежные средства в размере 4,1 млрд руб. в доход РФ. Кроме того, суд взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц госпошлину в размере 900 тыс. руб.

Рассмотрение иска началось в январе 2025 года: тогда сумма составляла 3,2 млрд позже увеличившись до 4,1 млрд руб. «Корпорацию развития Курской области» создавали для ведения инвестпроектов. Через нее также финансировалось строительство линий обороны на границе с Украиной. На эти цели регион получил из федерального бюджета 19,4 млрд руб.

В конце 2024 года экс-гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина обвинили в злоупотреблениях полномочиями. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Это дело в сентябре передали в суд.

Анна Швечикова