Главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области лишили гражданства

Как стало известно «Ъ-Волга», главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области, председателя общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия» 56-летнего Ислама Гусейнова лишили российского гражданства и выдворяют из страны. Эту информацию в среду подтвердил «Ъ-Волга» источник, близкий к правоохранительным органам.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам собеседника, это совместное решение регионального УМВД и управления ФСБ по Ульяновской области.

Что стало причиной такого решения, неизвестно. Собеседник «Ъ-Волга» также не мог достоверно ответить на этот вопрос. В УМВД и УФСБ информацию не комментируют. Сам Ислам Гусейнов также отказался от комментариев. Другой источник сообщил «Ъ-Волга, что, по его данным, «здесь нет никакой политики, чисто юридическая история, которая связана с нарушениями процедуры при получении гражданства» (российское гражданство Ислам Гусейнов получил еще в 90-е годы).

Ислам Гусейнов возглавляет азербайджанскую диаспору и национально-культурную автономию с 2005 года. Также является председателем регионального отделения общественной организации «Азербайджанский национальный конгресс». До последнего времени был советником губернатора по вопросам национальностей (в администрации губернатора говорят, что он отказался от этого статуса полгода назад), является членом совета национальностей при губернаторе Ульяновской области. Известен в регионе как меценат, благотворитель, предприниматель. Принимал активное участие в решении вопросов по созданию памятника Гейдару Алиеву в Засвияжском районе Ульяновска. Является совладельцем и гендиректором строительной компании «Специализированный застройщик “Континент-плюс”», а также владельцем и директором ООО «Терра» (аренда и управление недвижимым имуществом).

В 2015 году региональное СУ СКР обвинило Ислама Гусейнова в мошенничестве в особо крупном размере при оформлении земельного участка, находившегося в муниципальной собственности (ч. 4 статьи 159 УК РФ) и легализации в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате преступления (ч. 4 п.«б» статьи 174.1 УК РФ). По данным следствия, Ислам Гусейнов выкупил участок муниципальной земли за 776 тыс. руб. в то время как участок стоил 6 млн руб., и вместо обещанной гостиницы стал строить МКД. Решением суда он был приговорен к четырем годам условно с выплатой штрафа 1 млн руб.

Кроме того, Ислам Гусейнов за период своей деятельности в регионе пережил два покушения на его жизнь — в 2009 году (когда выслеживавший Ислама Гусейнова киллер по ошибке ранил сотрудника ульяновской таможни и его супругу) и в 2012 году, когда Ислама Гусейнова спас охранник, закрывший председателя автономии собой и погибший от пули киллера.

Ранее «Ъ» уже сообщал о лишении гражданства главы азербайджанской диаспоры Урала и главы национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области.

Сергей Титов, Ульяновск