Sputnik: главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства РФ
Главу азербайджанской общины Челябинской области бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.
Сообщается, что паспорт главы азербайджанской общины Челябинской области был аннулирован решением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Аршада Ханкишиева обвиняют в пропаганде «этносепаратизма», пишет издание.
Официально информация о лишении гражданства Аршада Ханкишиева на данный момент не подтверждена.