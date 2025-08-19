Sputnik: главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской общины Челябинской области бизнесмена Аршада Ханкишиева лишили российского гражданства и запретили ему въезд в РФ. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.

Сообщается, что паспорт главы азербайджанской общины Челябинской области был аннулирован решением Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Аршада Ханкишиева обвиняют в пропаганде «этносепаратизма», пишет издание.

Официально информация о лишении гражданства Аршада Ханкишиева на данный момент не подтверждена.