Строители линии обороны в Курской области снова обжаловали невзыскание 722 млн

ООО «Техимпэкс», возглавляемое Иваном Уткиным и фигурирующее в уголовных делах о хищениях при строительстве линии обороны в Курской области, подало кассационные жалобы на решения нижестоящих судов по искам к АО «Корпорация развития Курской области». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заседания назначены на 15 октября, 11 ноября, 20 ноября и 25 ноября 2025 года.

Арбитражный суд Курской области весной 2025 года отказал подрядчику в удовлетворении требований, этот вердикт был подтвержден в апелляции. Разбирательства проходят в закрытом режиме. Компания настаивает, что заказчик необоснованно уклонялся от приемки и оплаты выполненных работ.

С апреля по октябрь 2024 года «Техимпэкс» подал против корпорации четыре иска на общую сумму около 722 млн руб. Один из них касался понуждения к исполнению обязательств на 353,4 млн руб., остальные — взыскания задолженности и неустоек на 179,2 млн, 27,7 млн и 161,8 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Техимпэкс» зарегистрировано в Ярославской области в 2007 году, а в 2022 году сменило адрес регистрации на московский. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Иван Уткин, также являющийся собственником и руководителем ярославского ООО «Строитель», специализирующегося на строительных работах. В 2024 году выручка «Техимпэкса» составила 524 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

В сентябре в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело о растрате 152 млн руб., выделенных на строительство линии обороны в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривает до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что часть средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений, была выведена через подрядные структуры. Всего с участников строительства фортификации под Курском по иску Генпрокуратуры взыскали 4 млрд руб.

Анна Швечикова