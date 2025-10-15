На базе ККБ №1 в Краснодаре создадут новый реабилитационный центр на 132 койки

В Краснодарском крае на базе Краевой клинической больницы № 1 создается многофункциональный реабилитационный центр на 132 койки круглосуточного пребывания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что сейчас в больнице действует реабилитационное отделение на 40 коек, чего недостаточно для удовлетворения всех потребностей пациентов, особенно при необходимости многоэтапного восстановления. Новый центр позволит значительно расширить возможности оказания медицинской помощи.

Учреждение размещается в здании бывшего корпуса функциональной хирургии и гастроэнтерологии. По данным Минздрава, более половины строительных работ уже выполнено. Реконструкция финансируется из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

В новом центре будут работать 132 койки для пациентов неврологических, травматологических и ортопедических отделений. Планируется применение современного оборудования и индивидуальных программ восстановления. В министерстве отметили, что помощь в учреждении смогут получать в том числе участники специальной военной операции, нуждающиеся в реабилитации после травм и нарушений периферической нервной системы.

Власти рассчитывают, что открытие центра повысит доступность и качество специализированной реабилитационной помощи в регионе.

Вячеслав Рыжков