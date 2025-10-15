Сийярто: венгерская MOL не сможет полностью покрыть потребности Сербии в нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL нарастила поставки нефти в Сербию в интересах «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, входит в «Газпром нефть»), однако полностью покрыть потребность рынка страны компания не сможет. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«MOL не может самостоятельно обеспечить весь объем топлива, необходимый для функционирования топливного рынка Сербии. Тем не менее, компания делает все возможное. Они увеличили свой экспорт и продолжат увеличивать его, чтобы помочь Сербии»,— сказал журналистам господин Сийярто (цитата по «Интерфаксу»).

Единственным поставщиком сырья для НПЗ в Сербии была хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF. Она приостановила поставки в страну после того, как США ввели против российско-сербской NIS санкции. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии». Однако Россия отклонила предложение господина Вучича продать свою долю.