Россия отклонила предложение Вучича продать Сербии российскую долю в NIS

Президент Сербии Александр Вучич предложил Москве продать Белграду российскую долю в энергокомпании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), но Россия не проявила интереса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сербские СМИ. Такую информацию, в частности, публиковало издание SeeNews со ссылкой на источники газеты Vecernje Novosti.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

По информации собеседников Vecernje Novosti, господин Вучич сделал такое предложение на встрече с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Президент пообещал вернуть долю, когда международная ситуация стабилизируется, однако российская сторона не заинтересовалась. Москва склоняется к продаже своей доли третьей стороне, возможно, даже США, утверждают СМИ.

Основные совладельцы NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций принадлежат АО «Интэлидженс», управляемому ООО «Газпром капитал».

NIS, дочерняя структура «Газпром нефти», была внесена в санкционный список США в начале 2025 года, однако рестриктивные меры начали действовать только на прошлой неделе. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белград остался без лицензии»