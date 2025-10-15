Жителя Кубани обвиняют в организации незаконной миграции 10 иностранцев

В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя, подозреваемого в организации незаконной миграции. По данным следствия, мужчина, уроженец одной из соседних республик, разместил десять граждан Узбекистана в помещениях тепличного комплекса в станице Старонижестеблиевской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обустроенных помещениях были проведены электричество, установлено оборудование для приготовления пищи и обеспечены бытовые условия. Иностранцы, по устной договоренности с работодателем, занимались выращиванием овощей в теплицах без разрешительных документов.

Следственные органы возбудили в отношении мужчины дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальные рабочие привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и трудовой деятельности в России по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков