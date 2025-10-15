За 7 лет власти Кубани направили на развитие общественного транспорта около 9 млрд
Власти Краснодарского края с 2018 года направили почти 9 млрд руб. на обновление общественного транспорта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития пассажирских перевозок. На эти средства было приобретено 620 единиц техники.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
По словам главы региона, функционирование общественного транспорта напрямую влияет на качество жизни населения и экономическую динамику. В 2024 году жители и гости края совершили более 264 млн поездок на автобусах и 76 млн — на трамваях. Кондратьев подчеркнул, что в крупных городах транспорт помогает снижать нагрузку на дорожную сеть, а в сельской местности нередко остается единственным способом добраться до места работы, учебы или медицинских учреждений.
Губернатор отметил, что ежедневно на маршруты выходит порядка 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Однако, несмотря на значительные вложения, состояние автопарка в большинстве муниципалитетов остается проблемным. «Даже при выделении почти 9 млрд рублей этого недостаточно — транспорт стареет, и одних краевых средств для его кардинального обновления не хватает», — заявил он.
С начала года в администрацию региона поступило свыше 1,3 тыс. обращений от жителей, связанных с нехваткой маршрутов, переполненными салонами и нарушениями со стороны водителей. Кондратьев подчеркнул, что обновление подвижного состава и соблюдение стандартов качества перевозок должно быть обязанностью не только муниципальных предприятий, но и частных перевозчиков.
Губернатор поручил провести анализ распределения маршрутов и создать условия для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.