За 7 лет власти Кубани направили на развитие общественного транспорта около 9 млрд

Власти Краснодарского края с 2018 года направили почти 9 млрд руб. на обновление общественного транспорта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития пассажирских перевозок. На эти средства было приобретено 620 единиц техники.

По словам главы региона, функционирование общественного транспорта напрямую влияет на качество жизни населения и экономическую динамику. В 2024 году жители и гости края совершили более 264 млн поездок на автобусах и 76 млн — на трамваях. Кондратьев подчеркнул, что в крупных городах транспорт помогает снижать нагрузку на дорожную сеть, а в сельской местности нередко остается единственным способом добраться до места работы, учебы или медицинских учреждений.

Губернатор отметил, что ежедневно на маршруты выходит порядка 5,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. Однако, несмотря на значительные вложения, состояние автопарка в большинстве муниципалитетов остается проблемным. «Даже при выделении почти 9 млрд рублей этого недостаточно — транспорт стареет, и одних краевых средств для его кардинального обновления не хватает», — заявил он.

С начала года в администрацию региона поступило свыше 1,3 тыс. обращений от жителей, связанных с нехваткой маршрутов, переполненными салонами и нарушениями со стороны водителей. Кондратьев подчеркнул, что обновление подвижного состава и соблюдение стандартов качества перевозок должно быть обязанностью не только муниципальных предприятий, но и частных перевозчиков.

Губернатор поручил провести анализ распределения маршрутов и создать условия для добросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.

