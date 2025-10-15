Новороссийск удвоил вклад в бюджет Кубани, перечислив 62 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году вклад Новороссийска в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 62 млрд руб., что вдвое превышает показатель 2018 года. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, комментируя итоги совещания под руководством председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным мэра, объемы производства в Новороссийске выросли на 18% по сравнению с 2024 годом, а общая стоимость отгруженной продукции и выполненных работ достигла 855 млрд руб. Среди ключевых достижений — полное погашение муниципального долга и сохранение положительной динамики во всех основных отраслях экономики.

Бюджет города в 2024 году увеличился до 17,4 млрд руб. Значительный вклад в развитие экономики продолжает вносить порт: в прошлом году Новороссийский морской торговый порт перевалил 164,8 млн т грузов и занял первое место в стране по грузообороту.

С 2018 по 2024 годы в капитал муниципалитета инвестировали 315 млрд руб. По словам Андрея Кравченко, утвержденная экономическая стратегия выполнена на 74%. Дальнейшее развитие Новороссийска будет сосредоточено на улучшении дорожной сети, модернизации систем водоснабжения, ливнеотведения и канализации, а также укреплении инфраструктуры здравоохранения.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году заключили 11 соглашений на сумму 115 млрд руб. На стадии государственной экспертизы находятся 33 объекта, запланированных к интеграции в краевые программы развития, еще 34 проекта находятся на этапе проектирования.

Нурий Бзасежев