Депутаты Кубани и Крыма предложили закрепить развитие винного туризма на законодательном уровне

Вчера, 14 октября 2025 года, в Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий разрешение виноградарским и винодельческим хозяйствам создавать винодельческие предприятия и инфраструктуру сельского туризма. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Алтухов и Иван Демченко (Краснодарский край) совместно с Константином Бахаревым (Крым).

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина, данного после встречи с представителями «Деловой России» в мае 2025 года. Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения, при условии их интеграции в состав винодельческих комплексов.

Проект закона предусматривает, что строительство объектов винного туризма возможно на участках площадью не менее 5 га, при этом площадь строений не должна превышать 0,5% от площади виноградных насаждений. Плотность высадки лоз должна составлять не менее 2,2 тыс. кустов на 1 га, а высота построек — не более 15 м. При снижении плотности виноградников потребуется компенсационная высадка.

Цель инициативы — создать правовую основу для цивилизованного развития винного туризма и избежать повторения случаев утраты терруаров, как это произошло в Мысхако под Новороссийском, где на месте виноградников появились жилые кварталы.

Ранее, 22 сентября 2025 года, в Госдуму уже был внесен аналогичный законопроект, предлагающий упростить перевод неиспользуемых сельхозземель под объекты туристической инфраструктуры. Новая инициатива, по словам авторов, должна закрепить комплексное решение для отрасли.

Анна Гречко