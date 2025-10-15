С начала года в Севастополе отремонтировали 95 дорог

95 автомобильных дорог отремонтировали в Севастополе с начала 2025 года. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Сейчас ведутся работы на мосту через реку Черную в Инкермане, а также в переулке Орлиновском, на Английском бульваре и на улицах Тендровской, Урожайной и Коцюбинского.

Завершить работы на всех объектах планируют в ноябре этого года. Всего в рамках нацпроекта отремонтируют 109 дорог и мост.

Алина Зорина