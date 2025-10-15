В ЗСК обсудили социально-экономическое положение Кубани

В Законодательном собрании Краснодарского края прошла стратегическая сессия, посвященная реализации и актуализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В обсуждении приняли участие первый вице-губернатор Игорь Галась, представители Контрольно-счетной палаты, краевых ведомств, экспертного и депутатского сообществ. В режиме видеоконференции к сессии подключились депутаты Госдумы, сенаторы и главы муниципалитетов.

Юрий Бурлачко напомнил, что краевой закон о Стратегии был принят в 2018 году, когда не учитывались новые глобальные вызовы, однако экономика региона сохраняет устойчивость. Он отметил, что необходимо пересмотреть документ с учетом федерального Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. По его словам, обновленная стратегия должна отразить специфику региона и ориентиры на технологический суверенитет, рост доходов населения и продолжительность жизни.

Игорь Галась назвал Стратегию-2030 «основополагающим документом» и сообщил, что за период ее реализации в крае отмечен рост во всех ключевых отраслях — от 5% в строительстве до 37,6% в розничной торговле. Валовой региональный продукт увеличился с 2018 года на 23,5%. Он подчеркнул необходимость поиска новых точек роста и источников инвестиций, в том числе в развитие человеческого капитала.

Исполняющий обязанности министра экономики Алексей Юртаев представил промежуточные итоги реализации стратегии: с 2018 по 2024 год номинальный объем ВРП региона вырос с 2,5 до 5,5 трлн руб., а 68% целевых показателей выполнено с превышением плановых значений. Эффективность реализации краевых госпрограмм достигла 93,5%, а выполнение национальных проектов — почти 100%. При этом по ряду показателей целевые значения не были достигнуты.

Глава комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко отметил, что рост экономики обеспечил увеличение доходов краевого бюджета и позволил расширить меры социальной поддержки. За период действия стратегии господдержка различных отраслей составила 48 млрд руб. Он добавил, что на Кубани сформирован благоприятный инвестиционный климат, однако сохраняются инфраструктурные ограничения, включая дефицит энергетических мощностей и кадров.

Подводя итоги, спикер ЗСК заявил, что экономика Кубани продемонстрировала устойчивость и положительную динамику, несмотря на внешние вызовы. Он подчеркнул, что у региона «есть все ресурсы и рычаги» для преодоления текущих трудностей и предложил активизировать взаимодействие парламентских комитетов с исполнительной властью для разработки механизмов противодействия новым рискам.

Вячеслав Рыжков