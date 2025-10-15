В Екатеринбурге подростков-зацеперов нашли и поставили на учет
В Екатеринбурге подростков, которые занимались зацепингом на трамваях, идентифицировали и поставили на учет. Всего нашли 10 таких детей, сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних екатеринбургской полиции Юлия Толяренок на заседании комиссий городской думы по безопасности и по развитию образования.
По словам госпожи Толяренок, полиция выявляет подростков по записям с камер видеонаблюдения. Опознать их помогают сотрудники школ, куда направляют эти записи. Она добавила, что по всем зарегистрированным случаям проводят проверки, помимо этого — регулярные рейды, а в зоне наибольшей опасности — на Вторчермете и в районе ст. Керамической — такие рейды проходят каждый день. К ним привлекают добровольные народные дружины (ДНД).
Напомним, о подростках-вандалах в екатеринбургских трамваях заговорили после того, как 4 октября подросток на Вторчермете выстрелил из пневматического пистолета в ногу водителю Гортранса. Тот сделал замечание школьнику за поведение. После этого глава города Алексей Орлов заявил, что новые трамваи не направят по маршрутам, идущим на Вторчермет, до решения этой проблемы.