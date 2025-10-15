В Екатеринбурге подростков-зацеперов нашли и поставили на учет

В Екатеринбурге подростков, которые занимались зацепингом на трамваях, идентифицировали и поставили на учет. Всего нашли 10 таких детей, сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних екатеринбургской полиции Юлия Толяренок на заседании комиссий городской думы по безопасности и по развитию образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам госпожи Толяренок, полиция выявляет подростков по записям с камер видеонаблюдения. Опознать их помогают сотрудники школ, куда направляют эти записи. Она добавила, что по всем зарегистрированным случаям проводят проверки, помимо этого — регулярные рейды, а в зоне наибольшей опасности — на Вторчермете и в районе ст. Керамической — такие рейды проходят каждый день. К ним привлекают добровольные народные дружины (ДНД).

Напомним, о подростках-вандалах в екатеринбургских трамваях заговорили после того, как 4 октября подросток на Вторчермете выстрелил из пневматического пистолета в ногу водителю Гортранса. Тот сделал замечание школьнику за поведение. После этого глава города Алексей Орлов заявил, что новые трамваи не направят по маршрутам, идущим на Вторчермет, до решения этой проблемы.

Анна Капустина