Жительницы Адыгеи оформили фиктивные приглашения для десяти иностранцев

Суд Адыгеи вынес приговор двум жительницам республики за организацию незаконной миграции. Женщин признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в октябре 2022 года обвиняемые нарушили порядок миграционного учета иностранцев. Они оформили приглашения на въезд в Россию для десяти граждан других стран, но не планировали предоставлять им гарантии, которые предусматривает закон. Женщины не собирались организовывать материальное, медицинское и жилищное обеспечение приглашенных, а также контролировать их своевременный выезд после окончания срока пребывания. Нарушение выявили оперативники МВД по Республике Адыгея.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на четыре и три года условно. Испытательный срок составил три и два года соответственно. Также судья установил для осужденных определенные ограничения.

Алина Зорина