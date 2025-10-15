Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительницы Адыгеи оформили фиктивные приглашения для десяти иностранцев

Суд Адыгеи вынес приговор двум жительницам республики за организацию незаконной миграции. Женщин признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в октябре 2022 года обвиняемые нарушили порядок миграционного учета иностранцев. Они оформили приглашения на въезд в Россию для десяти граждан других стран, но не планировали предоставлять им гарантии, которые предусматривает закон. Женщины не собирались организовывать материальное, медицинское и жилищное обеспечение приглашенных, а также контролировать их своевременный выезд после окончания срока пребывания. Нарушение выявили оперативники МВД по Республике Адыгея.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на четыре и три года условно. Испытательный срок составил три и два года соответственно. Также судья установил для осужденных определенные ограничения.

Алина Зорина

Новости компаний Все