Замначальника донского МЧС отправили под домашний арест

В Ростовской области избрали меру пресечения заместителю начальника главного управления МЧС региона, которого подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Ростовской области

Как ранее писал «Ъ-Ростов», полковника внутренней службы Дмитрия Головчанова подозревают в том, что он неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. Кроме того, он дал незаконное указание остальным членам комиссии, обязав их также подписать документ. Нанесенный ущерб оценили в 10 млн руб.

Господину Головчанову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

Под домашним арестом замначальника МЧС останется до 9 декабря включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Постановлением суда на обвиняемого наложены запреты на общение с участниками уголовного судопроизводства по делу, на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, а также на использование всех средств связи и сети Интернет.

Константин Соловьев