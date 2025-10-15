Замглавы управления МЧС Ростова Головчанова подозревают в превышении полномочий

Стала известна личность задержанного накануне замначальника Главного управления МЧС по Ростовской области. Им оказался полковник внутренней службы Дмитрий Головчанов, занимающийся вопросами тылового обеспечения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта подозревают в превышении должностных полномочий. По данным ФСБ, замглавы подписал акты приемки строительных работ для Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Таганроге. На деле работы не выполнялись. Ущерб по делу превысил 10 млн руб.

В сентябре по обвинению в получении взяток задержали главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии, генерал-майора Михаила Надежина. Следствие считает, что он получил 2 млн руб. от бизнесмена Анзора Ногмова. 2 октября генерала отправили под стражу.

Никита Черненко