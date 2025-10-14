Замглавы МЧС по Ростовской области заподозрили в превышении полномочий

Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали заместителя начальника ГУ МЧС по региону. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ростовского управления спецслужбы.

По информации ФСБ, замглавы подписывал акты приемки работ по строительству сооружения для Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в городе Таганроге. На деле работы не были выполнены. Сумма ущерба превысила 10 млн руб.

30 сентября в Кабардино-Балкарии задержали главу управления МЧС по региону генерал-майора Михаила Надежина. Его обвинили в получении взятки от бизнесмена Анзора Ногмова. Через два дня господина Надежина отправили в СИЗО.

Никита Черненко