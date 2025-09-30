Глава МЧС по Кабардино-Балкарии Надежин задержан по подозрению во взяточничестве

Сотрудники МВД задержали генерал-майора Михаила Надежина — главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Господина Надежина задержали в его доме. Сейчас сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России проводят там обыски. По данным следствия, господин Надежин получил деньги от бизнесмена Анзора Ногмова. За эту сумму он согласился подписать документы о пожарной безопасности без фактической проверки от МЧС. Он согласовал договоры на обслуживание МЧС предприятий промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом обследования зданий и проверки ведомства на самом деле не проводились.

Михаил Надеждин занимает пост главы управления МЧС по Кабардино-Балкарии с 2015 года. С 2019 года он удостоен звания генерал-майора внутренней службы. Награжден медалью «За спасение погибавших» и другими ведомственными медалями.