Главу МЧС по Кабардино-Балкарии Надежина арестовали по делу о получении взятки

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО на 1 месяц и 30 суток главу управления МЧС по Кабардино-Балкарии генерал-майора Михаила Надежина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов столицы.

По информации следствия, спасатель получил 2 млн руб. от бизнесмена Анзора Ногмова. За это господин Надежин подписал документы о пожарной безопасности без фактической проверки от МЧС.

Кроме того, генерал МЧС согласовал договоры на обслуживание ведомством предприятий промышленного и топливно-энергетического комплекса. Однако обследования и проверки на самом деле не проводились.

Михаила Надежина задержали 30 сентября. Сотрудники МВД также провели обыски в доме фигуранта. По вменяемой статье (ч. 6 ст. 290 УК) господину Надежину грозит до 15 лет лишения свободы.

Никита Черненко