Путин: Россия в отношениях с Сирией руководствуется интересами ее народа

Между Россией и Сирией «за многие десятилетия сложились особые отношения», заявил Владимир Путин на встрече с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа. По словам господина Путина, Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заверил, что у России в отношении Сирии никогда «не было каких-то отношений, связанных с политической конъюнктурой или с особыми интересами». Он отметил, что с сирийским народом у России «действительно глубокие связи». «Достаточно сказать, что сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы»,— пояснил господин Путин.

Сегодня Ахмед аш-Шараа прилетел с первым официальным визитом в Россию. Он сказал, что хочет перезапустить отношения двух стран. В частности, президенты планировали обсудить развитие отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также положение российских военных баз в Сирии.