Президент Сирии планирует перезапустить отношения с Россией

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа встретился с Владимиром Путиным. Господин аш-Шараа заявил, что Дамаск постарается перезапустить комплекс отношений с Москвой. Он считает самым важным сохранить стабильность и в Сирии, и в регионе в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ахмед аш-Шараа и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией»,— сказал Ахмед аш-Шараа в начале российско-сирийских переговоров (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Сирии отметил, что две страны связывают «серьезные мосты сотрудничества», в том числе и материального. Господин Путин в ответ сказал, что отношения между Россией и Сирией всегда носили дружеский характер.

«Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году»,— напомнил российский президент.

Кремль говорил, что стороны обсудят развитие отношений России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также события на Ближнем Востоке. По данным Reuters, Ахмед аш-Шараа может потребовать у России выдачи бывшего президента Сирии Башара Асада. В сентябре суд в Сирии выдал ордер на его арест. На родине его обвиняют в том числе в убийстве и пытках, приведших к смерти.