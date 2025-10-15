ТАСС: президент Сирии переходного периода аш-Шараа прибыл в Россию

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа прилетел с официальным визитом в Россию. Об этом сообщил ТАСС сирийский диписточник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа

Фото: Bing Guan / Pool / Reuters Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа

Фото: Bing Guan / Pool / Reuters

Во время поездки господин Аш-Шараа планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут сегодня в Москве, подтвердила пресс-служба Кремля.

На встрече стороны планируют обсудить развитие отношений России и Сирии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Еще одной темой переговоров станут события на Ближнем Востоке. Как добавил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на повестке также стоит вопрос российских военных баз в Сирии.

По данным Reuters, Ахмед аш-Шараа может потребовать у России выдачи бывшего президента Сирии Башара Асада. Это необходимо для расследования дела о его предполагаемых преступлениях против сирийцев.