Reuters: президент Сирии на переговорах с Путиным потребует выдать Асада

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на встрече с президентом России Владимиром Путиным официально потребует выдачи бывшего главы Арабской Республики Башара Асада для расследования дела о предполагаемых преступлениях против сирийцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Встреча пройдет 15 октября в Москве, подтвердил Кремль.

Агентство SANA называло целью визита сирийского президента в Россию «реорганизацию двусторонних отношений» и «изучение перспектив политического и экономического сотрудничества». Сирийский чиновник рассказал Reuters, что планируется обсудить судьбу российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти. На следующий день стало известно, что Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России. В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал бывшего президента по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы из-за событий во время антиправительственных выступлений 2011 года, которые привели к гражданской войне.

В апреле Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия отказалась выдать новым сирийским властям Башара Асада. Этот вопрос обсуждался и во время телефонного разговора Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии в феврале, писала «Аль-Арабия». Замглавы МИД России Сергей Рябков, незадолго до этого комментируя предоставление убежища Башару Асаду, заявил, что Россия действует так, как это требуется в подобных «экстраординарных условиях».

Лусине Баласян