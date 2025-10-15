Губернатор Вячеслав Федорищев собрал за сутки в Telegram более 20 млн просмотров

По данным Tg-stat — сервиса аналитики для мониторинга Telegram-каналов, за два дня количество запросов по фамилии Федорищев выросло с 300-700 тыс. до 20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Резкий рост интереса пользователей мессенджера Telegram к персоне губернатора Вячеслава Федорищева возник после того, как 14 октября в сети появилось видео, где глава Самарской области эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры.

Совершая обход, глава региона остался недоволен увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен.

Позже в мессенджере МАХ губернатор Вячеслав Федорищев выложил полную версию разговора и объяснил, за что уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. После разговора с губернатором чиновник был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Просмотры этих видео и привели к резкому росту трафика и интереса к главе Самарской области.

Евгений Чернов