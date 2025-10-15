В Аксайском районе отопительный сезон стартует сегодня

В Аксайском районе сегодня, 15 октября, начнется отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Запуск систем отопления начнется с медучреждений, школ, детсадов, Домов культуры и других социальных учреждений. Сезон также стартует сегодня в Аксайском городском и сельских поселениях района.

«Обращаем ваше внимание, что запуск системы отопления в многоквартирных домах производится по заявкам потребителей», — говорится в сообщении администрации.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», отопительный сезон также начинается в Волгодонске и Ростове-на-Дону.

Константин Соловьев