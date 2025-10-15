В Азове сегодня начнется отопительный сезон
В Азове сегодня, 15 октября, начнется отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В соответствии с указом главы администрации Дмитрия Устименко, начинается поэтапное подключение котельных. В первую очередь теплом обеспечат учреждения здравоохранения, детские сады и школы. Регулировку подключения городских объектов планируют завершить в течение двух недель.
«На период подключения социальных объектов и жилого фонда должно быть организовано круглосуточное дежурство сотрудников и работа «горячей линии» для оперативного взаимодействия с населением», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону планируют начать запуск отопления с 15 октября.