«Хамас» под зонтиком сделки

Власти Израиля задумались о мерах давления на «Хамас» после того, как в понедельник, 13 октября, группировка вернула останки только четырех погибших заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Ранее, по данным израильских СМИ, «Хамас» обещал в ходе первого обмена вернуть как минимум 15 тел. Правительство Биньямина Нетаньяху обвинило группировку в нарушении условий сделки и пообещало нарастить на нее давление. В числе обсуждаемых мер — ограничение поставок в сектор гуманитарной помощи, которая после вступления в силу режима прекращения огня 10 октября была значительно увеличена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машины с телами четырех погибших заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года

Фото: Itai Ron / Reuters Машины с телами четырех погибших заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года

Фото: Itai Ron / Reuters

Руководство Израиля обдумывает меры давления на «Хамас». Причиной стало то, что группировка затягивает возвращение погибших заложников, захваченных во время «черной субботы», 7 октября. В понедельник, когда Израилю были переданы последние 20 выживших заложников, а президент США Дональд Трамп с трибуны Кнессета объявил о завершении вооруженного конфликта, «Хамас» выдал только 4 тела. Израильские власти сочли это нарушением соглашения, потому что, как утверждают источники 12-го канала, ранее группировка обязалась вернуть в этот день как минимум 15 погибших. Представители израильской армии и силовых структур в понедельник вечером созвали экстренную встречу, чтобы обсудить возможные меры воздействия на «Хамас».

«Неотложная задача, которую мы все сейчас решаем,— обеспечить возвращение домой всех погибших заложников»,— отметил израильский министр обороны Исраэль Кац в соцсети X. Он заявил, что палестинская сторона не выполнила своих обязательств, выдав гораздо меньше погибших, чем планировалось. «Любая задержка будет считаться грубым нарушением соглашения и повлечет за собой соответствующие меры реагирования»,— пригрозил глава военного ведомства.

Израильские официальные лица, которых цитирует издание Ynet, не исключают, что в случае проволочек с возвращением тел Израиль, по-прежнему контролирующий половину сектора Газа, может ограничить поставку в анклав гуманитарных грузов, в том числе передвижных домов и хлебобулочных изделий.

Как заявил 14 октября координатор израильского правительства по делам заложников бригадный генерал запаса Галь Хирш, «"Хамас" столкнется с жестким давлением». «Мы продолжим и усилим давление на "Хамас" до тех пор, пока не будет завершено возвращение заложников,— заявил господин Хирш, общаясь с родственниками погибших пленников.— Этот вопрос обсуждался на переговорах премьер-министра (Биньямина Нетаньяху.— “Ъ”) с президентом Трампом». Проблема поднимается в контактах и с другими международными игроками, сказал он.

«Миссия еще не завершена, мы полны решимости и не намерены останавливаться, пока все заложники не будут найдены и возвращены домой»,— подчеркнул господин Хирш.

Но семьи погибших эти обещания не утешают. Вечером 14 октября израильский «Форум семей заложников» созвал экстренную встречу, чтобы обсудить дальнейшие действия. Организация, объединившая родственников жертв 7 октября, обвинила правительство Нетаньяху в попытках снять с себя ответственность за возвращение оставшихся 24 тел погибших. «К сожалению, мы наблюдаем попытку убрать с повестки дня вопрос о заложниках,— заявил "Форум семей заложников".— Борьба еще не окончена».

Между тем сам режим прекращения огня в Газе выглядит хрупким. Из заявлений пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следует, что военным приходится открывать предупредительный огонь у так называемой желтой линии — рубежа, к которому в Газе отведены израильские войска, потому что палестинцы нередко приближаются к позициям ЦАХАЛа на опасное расстояние и не подчиняются приказам остановиться. При этом в израильской армии пока не спешат прояснять, рассматривается ли вариант с возобновлением военных операций в Газе в случае, если «Хамас» пойдет на серьезные нарушения, в том числе с выдачей тел заложников.

В декларации, которая была подписана 13 октября на «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе, лидеры США, Египта, Катара и Турции, выступавшие основными посредниками между Израилем и «Хамасом», обязались разрешать все будущие споры вокруг Газы «путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не силой или затяжным конфликтом». «Ближний Восток не может мириться с постоянным циклом затяжных войн, зашедших в тупик переговоров или фрагментарным, неполным или избирательным применением успешно согласованных условий,— говорится в документе.— Трагедии, произошедшие за последние два года, должны служить напоминанием, что будущие поколения заслуживают лучшего, чем неудачи прошлого».

Как рассказал в эфире Fox News официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в эти дни стартуют дискуссии по поводу того, как управлять сектором Газа, как обеспечивать там безопасность и гарантировать невозобновление войны. Решение этих вопросов вряд ли будет простым делом, подчеркнул дипломат. Возникновение даже в ходе реализации первого этапа сделки таких проблем, как возвращение тел заложников, подтверждает справедливость этих слов.

Нил Кербелов