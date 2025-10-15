Политолог: самарский губернатор продемонстрировал откровенную грубость

Политолог Константин Калачев прокомментировал эмоциональное увольнение главы Кинельского района губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. По мнению эксперта, глава региона «продемонстрировал откровенную грубость».

«Президент США Трамп тоже использовал обсценную лексику, но в более цензурном варианте. И не так грубо. Судя по тому, что сейчас пошли объяснения и оправдания, это не было домашней заготовкой. Либо эффект от этой пиар-находки оказался неоднозначным»,— отметил господин Калачев.

По мнению эксперта, «экстравагатность должна не подменять эффективность и качество управления, а быть вишенкой на торте успехов». «Может ли повлиять мат на карьеру? Может, если станет последней каплей. Напомню, что РПЦ считает мат сетями Сатаны. А сатанизм у нас запрещен»,— добавил эксперт.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен. В среду стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом.

Андрей Сазонов