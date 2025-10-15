Украинские пограничники, осужденные за угон судна в Крыму, обжалуют приговор

Как стало известно «Ъ-Кубань», украинские пограничники Иван Терещенко и Василий Дмитрюк, осужденные за похищение российского рыбацкого судна «Норд» и его экипажа в Азовском море, обжалуют приговор в Верховном суде (ВС) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2018 года осужденные, являясь сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, на почве политической вражды захватили в акватории Азовского моря российское рыболовное судно «Норд» с экипажем из девяти человек. Угрожая рыбакам оружием, они конвоировали судно в Бердянский морской торговый порт.

Следственные органы РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 211 УК РФ (угон судна водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, повлекший иные тяжкие последствия), п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, в отношении двух и более лиц).

19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что два члена экипажа вернулись в Крым. В октябре 2018 года семерых российских моряков судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков. Капитан судна Владимир Горбенко остался на Украине из-за возбужденных против него уголовных дел. Его обвинили в незаконном рыболовстве и нарушении правил въезда в Крым. 11 февраля 2019 года стало известно, что капитан сейнера вернулся в Крым.

В 2022 году в порту Бердянска, который взяли под контроль российские военные, среди брошенных кораблей украинских ВМС и береговой охраны, было обнаружено судно «Норд». По сообщению телеканала «Звезда», ржавеющий сейнер стоял на приколе, некоторые его части оказались разобраны. Дальнейшая судьба судна неизвестна.

В июне 2024 года Верховный суд Крыма сообщил, что вынесен приговор двум пограничникам, которые участвовали в захвате судна «Норд». О том, как и когда их задержали, информации нет.

Ивану Терещенко и Василию Дмитрюку назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

Лия Пацан