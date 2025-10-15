Захарова: слова Макрона говорят о незаинтересованности Парижа в мире на Украине

Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют о нежелании Парижа искать решения для урегулирования украинского конфликта и направлены на эскалацию противостояния с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мария Захарова утверждает, что «под предлогом так называемого прекращения огня» Париж хочет «дать ВСУ передышку для восстановления сил». Также дипломат заявила о существовании закономерности: чем хуже ситуация во Франции, тем агрессивнее становятся заявления ее руководства в адрес России.

«Каждый уже может заметить рост недовольства населения во Франции, — сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС), — и отсюда реакция Елисейского дворца именно в антироссийском ключе».

На прошлой неделе президент Франции обвинил Россию в «воинственном упрямстве» и пригрозил расплатой в случае отказа от переговоров с Украиной. В Кремле заявили, что Москва готова к мирному урегулированию, но на данный момент остановить боевые действия невозможно «за неимением альтернатив».