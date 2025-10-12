Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия столкнется с последствиями, если откажется садиться за стол переговоров по украинскому конфликту. Об этом он написал в соцсети X по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить»,— написал господин Макрон. По его словам, достигнутое мирное соглашение в секторе Газа вселяет надежду, что и российско-украинский конфликт удастся разрешить.

9 октября президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт станет «девятым» в списке геополитических столкновений, которые удалось разрешить при его участии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия и США продолжают переговоры по украинскому урегулированию на основе договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.