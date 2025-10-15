МВД предупредило о рисках в поиске подработки за границей через Telegram

Поиск подработки за границей через Telegram-каналы чреват потерей документов, свободы и здоровья, считает МВД РФ. Предупреждение распространило управление ведомства по борьбе с киберпреступностью.

По данным МВД, вдвойне опасно, если предложения заработка сопряжены с переездом в другую страну. В ведомстве напомнили, что посольство РФ в Мьянме призывало быть осторожнее с объявлениями о высокооплачиваемых должностях в туризме, бизнес-администрировании, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.

Чаще всего объявления о вакансиях распространяют через соцсети или мессенджеры. «За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми»,— подчеркнули в МВД (цитата по ТАСС).

Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов говорил, что несколько десятков россиян могли вывезти из Таиланда на территорию Мьянмы. По данным посольства в Таиланде, в мошеннических колл-центрах, расположенных в Мьянме, «совершенно точно» остаются несколько российских граждан. На прошлой неделе в Москву вернулась россиянка, вывезенная из Таиланда под предлогом работы моделью.