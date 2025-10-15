Иноагента Кара-Мурзу хотят арестовать по экстремистской статье

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об отправке в СИЗО политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом). Согласно информации из картотеки суда, его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ и участии или создании экстремистского сообщества.

14 октября ФСБ возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти против 22 членов «Антивоенного комитета России» (АКР; признан в РФ нежелательной организацией) и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом). Господин Кара-Мурза (иноагент) также проходит фигурантом по делу. За день до этого политика объявило в розыск МВД.

Владимир Кара-Мурза (иноагент) в 2023 году уже был приговорен к 25 годам строгого режима. Тогда его признали виновным в госизмене, распространении фейков о российской армии и осуществлении деятельности нежелательной организации. Год спустя политика освободили в рамках обмена заключенными между РФ и шестью странами.

О новом деле — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Никита Черненко