МВД объявило в розыск иноагента Владимира Кара-Мурзу

МВД России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье, следует из базы розыска ведомства. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В апелляции приговор оставили без изменений.

Политик был освобожден 1 августа 2024 года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и шестью странами.

