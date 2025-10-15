Захарова заявила о подготовке Украины к эскалации конфликта с Россией

Украина не скрывает подготовку новых терактов против России для эскалации конфликта, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский утвердил соответствующие планы с учетом получения от США ракет Tomahawk.

«Об этом 8 октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России. Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что при отсутствии прогресса в украинском урегулировании может передать Киеву ракеты Tomahawk. По данным Financial Times, администрация США может утвердить поставки Украине от 20 до 50 ракет. The New York Times отмечает, что поставки будут сопряжены с огромными трудностями, в том числе, потому что у Украины нет необходимых пусковых установок.

