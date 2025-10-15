NYT: поставки ракет Tomahawk Украине были бы сопряжены со сложностями

Пентагон уже разработал планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk в случае, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, сообщает The New York Times (NYT). Однако, по данным газеты, поставки будут сопряжены с огромными трудностями, в том числе, потому что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет.

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / File Photo / Reuters

Как уточняет NYT, для запуска «Томагавков» Украине понадобится американский ракетный комплекс Typhon. Но его поставки, по словам военных чиновников, «приблизят Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией». Пока неясно, сколько ракет способен поставить Вашингтон, как Киев сможет безопасно их хранить и какие последствия будут иметь поставки «ограниченного числа» ракет.

17 октября Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из тем переговоров могут стать поставки ракет Tomahawk. Президент США на этой неделе заявил, что Владимир Путин «просто не хочет заканчивать» боевые действия на Украине.

