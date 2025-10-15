«Я считаю величайшим экономическим достижением введение такой формы ведения бизнеса»

В Совете Федерации выступили с предложением о завершении эксперимента с льготным налогообложением для самозанятых. Правительство РФ не поддержало такое предложение, а в Минэкономразвития считают, что эксперимент должен продолжаться до конца 2028 года. Член Общественного совета при краевом Управлении Федеральной налоговой службы, руководитель бухгалтерской компании, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению Вера Сиренко о том, чем может закончиться отмена режима самозанятости.

Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«Разговоры об отмене режима самозанятости вызывают понятный негатив у самих самозанятых, а также плохо влияют на экономические ожидания предсказуемости налоговой системы для микробизнеса.

Когда еще только был введен такой налоговый режим, это уже вызывало много страхов и сомнений у физлиц, которые ведут бизнес или занимаются подработкой. Многим непонятно было, зачем нужно выходить из тени — поймать их сложно, а налоги платить надо. Однако рекламная государственная кампания по регистрации бизнеса в виде самозанятости и открывшиеся новые возможности сделали свое дело. И самозанятые активно стали регистрироваться и платить налоги в бюджет. Это привлекло дополнительно в бюджет страны порядка 100 млрд руб. в 2024 году.

Но не спали и налоговые “оптимизаторы”, которые стали активно подменять трудовые договоры на договоры с самозанятыми. В связи с этим одним из первых ограничений было введено условие — не работать с бывшим работодателем в качестве самозанятого. И тогда некоторые представители бизнеса стали активно заключать договоры с новыми сотрудниками как с самозанятыми. Конечно, это выгодно, ведь самозанятый платит 6%, а если работодатель нанимает сотрудника — то он платит 43% с ФОТ. Но не только это привлекает некоторый бизнес в такой оптимизации. Дело в том, что у нас очень сложное кадровое законодательство. И работу с самозанятыми стали практиковать компании с большой кадровой текучкой, например, в отношении курьеров, официантов и т.д. Также большой процент самозанятых трудится в строительстве, общепите, гостиничном бизнесе и других. В связи с этим проводятся комиссии, проверки, различные мероприятия по выявлению такой подмены трудовых отношений. Но это не сильно уменьшает количество работников, оформленных в виде самозанятых. Соответственно, бюджет видит поступления от самозанятых, но при этом есть снижение поступлений НДФЛ и страховых взносов. На это ссылается и Совет Федерации, предлагая завершить эксперимент с самозанятостью.

Что же предлагается взамен? Сейчас во многих регионах уже внедрена новая налоговая система — автоматизированная УСН. И если эксперимент с самозанятыми не продолжат после 2028 года, то рекомендовать можно только регистрировать ИП и применять автоУСН. По многим параметрам, она схожа с налогом на профессиональный налог. Но все же она сложнее и дороже.

Я считаю величайшим экономическим законотворческим достижением — введение в РФ такой формы ведения бизнеса, как самозанятые. Это гениальное изобретение. Простая и быстрая регистрация, отсутствие отчетов, кассовых аппаратов, низкие налоги — это огромные плюсы для микробизнеса. Условия просты и прозрачны, поэтому легче добровольно платить, чем прятаться.

Считаю, что такой режим и после 2028 года должен работать, он мотивирует заниматься бизнесом и не бояться административного давления. По крайне мере такая форма бизнеса должна остаться для тех, кто оказывает услуги и продает товары собственного производства физлицам. Это будет выгодно и людям и бюджету. До введения самозанятости такие физлица должны были платить налог 13% с доходов или регистрироваться ИП. Фактически это мало кто делал, а контролировать это было практически невозможно. Режим самозанятости позволил получать налоги с тех, кто вряд ли платил бы их добровольно на прежних условиях. Думаю, что в случае отмены режима самозанятости мы увидим возврат в тень большинства самозанятых».